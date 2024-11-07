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Україна стала однією зі світових столиць дронової індустрії — Михайло Федоров

17:33, 7 листопада 2024
За словами Федорова, Україна — полігон для інновацій, що можуть змінити європейську оборону.
Україна стала однією зі світових столиць дронової індустрії — Михайло Федоров
Джерело фото: Telegram/FEDOROV
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Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна закріпилася як одна зі світових столиць дронової індустрії.

У своєму пості Федоров зазначив, що технології, які Україна випробовує на полі бою, можуть стати основою для системи безпеки Європи.

«Ми впевнені, що технології, які випробовують на полі бою, можуть стати фундаментом для європейської системи безпеки. Про те, чим наш успіх з треку дронів може бути корисним Європі, говорили на Київському міжнародному економічному форумі», – зазначив Федоров.

Він наголосив, що завдяки відкриттю ринку та створенню правильних умов вдалося з нуля розвинути ринок безпілотників: за час повномасштабного вторгнення в країні з’явилося понад тисячу моделей БпЛА від більш ніж 500 виробників.

«Україна стала полігоном не лише для технологій, а й для формування політики. Ми постійно перебуваємо на звʼязку з бізнесом, аналізуємо його потреби, випробовуємо різні рішення, відкриваємо ринок та створюємо найкращі умови для підприємців» — розповів віцепрем'єр.

Федоров також наголосив, що такий підхід уже приніс результати з дронами, РЕБ, роботами і, ймовірно, наступного року матиме успіх з ракетними технологіями. Він підкреслив, що український досвід у поєднанні з європейськими ресурсами може надати Європі перевагу у протистоянні світовим автократіям.

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зброя оборона Михайло Федоров

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