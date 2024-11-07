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Украина стала одной из мировых столиц дроновой индустрии – Михаил Федоров

17:33, 7 ноября 2024
По словам Федорова, Украина – полигон для инноваций, которые могут изменить европейскую оборону.
Украина стала одной из мировых столиц дроновой индустрии – Михаил Федоров
Источник фото: Telegram/FEDOROV
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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина закрепилась как одна из мировых столиц дроновой индустрии.

В своем посте Федоров отметил, что технологии, которые Украина испытывает на поле боя, могут стать основой для системы безопасности Европы.

«Мы уверены, что технологии, которые испытывают на поле боя, могут стать фундаментом для европейской системы безопасности. О том, чем наш успех с трека дронов может быть полезным Европе, говорили на Киевском международном экономическом форуме», – отметил Федоров.

Он отметил, что благодаря открытию рынка и созданию правильных условий удалось с нуля развить рынок беспилотников: за время полномасштабного вторжения в стране появилось более тысячи моделей БпЛА от более чем 500 производителей.

«Украина стала полигоном не только для технологий, но и для формирования политики. Мы постоянно находимся на связи с бизнесом, анализируем его потребности, испытываем различные решения, открываем рынок и создаем лучшие условия для предпринимателей», – рассказал вице-премьер.

Федоров также отметил, что такой подход уже принес результаты с дронами, РЭБ, роботами и, вероятно, в следующем году будет иметь успех с ракетными технологиями. Он подчеркнул, что украинский опыт в сочетании с европейскими ресурсами может предоставить Европе преимущество в противостоянии мировым автократиям.

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оружие оборона Михаил Федоров

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