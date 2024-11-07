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Должностных лиц лесной отрасли Хмельницкой области разоблачили на незаконной вырубке леса на более 6,5 млн гривен

21:52, 7 ноября 2024
Без надлежащих документов должностные лица лесной отрасли организовали вырубку 3,3 га леса в Летичевском районе.
Должностных лиц лесной отрасли Хмельницкой области разоблачили на незаконной вырубке леса на более 6,5 млн гривен
Источник фото: ГБР
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Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в причастности к незаконной рубки леса на сумму более 6,5 миллионов гривен трем должностным лицам лесной отрасли Хмельницкой области. Среди подозреваемых - руководитель Юго-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, заместитель директора филиала «Ярмолинецкое лесное хозяйство» и главный инженер филиала «Летичевское лесное хозяйство». Об этом сообщили ГБР.

По данным следствия, должностные лица без обязательного заключения оценки воздействия на окружающую среду организовали вырубку деревьев на площади 3,3 га в Летичевском районе. Незаконные рубки привели к уничтожению почти тысячи деревьев разных пород, нанеся государству значительный ущерб.

Следствие установило, что подозреваемые действовали на основе незаконно выписанного лесорубного билета, который согласовал руководитель подозреваемого специалиста, а документы подготовил главный инженер «Летичевского лесхоза». ГБР продолжает расследование, выясняя возможные аналогичные случаи в прошлом.

Чиновникам инкриминируется превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, а главному инженеру также - незаконная порубка леса (ч. 4 ст. 246 и ч. 3 ст. 365 УК Украины). Им грозит до 10 лет заключения с возможным лишением права занимать определенные должности.

Руководителю управления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а также он отстранен от должности.

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ГБР подозреваемый лес

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