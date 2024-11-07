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Посадовців лісової галузі Хмельниччини викрили на незаконній вирубці лісу на понад 6,5 млн гривень

21:52, 7 листопада 2024
Без належних документів посадовці лісової галузі організували вирубку 3,3 га лісу у Летичівському районі.
Посадовців лісової галузі Хмельниччини викрили на незаконній вирубці лісу на понад 6,5 млн гривень
Джерело фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у причетності до незаконної рубки лісу на суму понад 6,5 мільйонів гривень трьом посадовцям лісової галузі Хмельниччини. Серед підозрюваних – керівник Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заступник директора філії «Ярмолинецьке лісове господарство» та головний інженер філії «Летичівське лісове господарство». Про це повідомили ДБР.

За даними слідства, посадовці без обов’язкового висновку оцінки впливу на довкілля організували вирубку дерев на площі 3,3 га у Летичівському районі. Незаконні рубки призвели до знищення майже тисячі дерев різних порід, завдавши державі значних збитків.

Слідство встановило, що підозрювані діяли на основі незаконно виписаного лісорубного квитка, який погодив керівник підозрюваного спеціаліста, а документи підготував головний інженер «Летичівського лісгоспу». ДБР продовжує розслідування, з'ясовуючи можливі аналогічні випадки в минулому.

Чиновникам інкримінується перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а головному інженеру також — незаконна порубка лісу (ч. 4 ст. 246 та ч. 3 ст. 365 КК України). Їм загрожує до 10 років ув’язнення з можливим позбавленням права займати певні посади.

Керівнику управління обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, а також його відсторонено від посади.

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ДБР підозрюваний ліс

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