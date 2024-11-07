У Львові німецька вівчарка напала на жінку в під’їзді — суд призначив власнику штраф із конфіскацією собаки

Суд призначив львів’янину покарання – 1700 грн штрафу із конфіскацією тварини.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Львові суд визнав власника німецької вівчарки винним у порушенні правил утримання тварини. Його собака вкусив жінку у під’їзді будинку. Постанову у справі №462/7936/24 ухвалив Залізничний районний суд Львова.

У матеріалах справи вказано, що ввечері 16 вересня у під’їзді житлового будинку неподалік Левандівського ринку німецька вівчарка вкусила сусідку. Тварина була без намордника та поводка.

Про цей випадок повідомили правоохоронців, які склали на власника собаки протокол про адмінправопорушення.

Власник собаки визнав свою провину у порушенні правил утримання собаки.

Суд визнав чоловіка винним у адмінправопорушенні, призначивши 1700 грн штрафу із конфіскацією тварини.

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