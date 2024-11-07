Во Львове немецкая овчарка напала на женщину в подъезде — суд назначил владельцу штраф с конфискацией собаки

Суд назначил львовянину наказание – 1700 грн штрафа с конфискацией животного.

Иллюстративное фото из открытых источников

Во Львове суд признал владельца немецкой овчарки виновным в нарушении правил содержания животных. Его собака укусила женщину в подъезде дома. Постановление по делу №462/7936/24 принял Железнодорожный районный суд Львова.

В материалах дела указано, что вечером 16 сентября в подъезде жилого дома недалеко от Левандовского рынка немецкая овчарка укусила соседку. Животное было без намордника и поводка.

Об этом случае сообщили правоохранители, которые составили на владельца собаки протокол об админправонарушениях.

Владелец собаки признал свою вину в нарушении правил содержания собаки.

Суд признал мужчину виновным в админправонарушении, назначив 1700 грн штрафа с конфискацией животного.

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