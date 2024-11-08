Руководитель ЦПД при СНБО Коваленко объяснил, почему россия сейчас атакует дронами

По словам Андрея Коваленко, рф экономит ракеты и накапливает их на аэродромах стратегической авиации.

Источник фото: Андрей Коваленко / Instagram

Страна-агрессорка шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины в регионах для экономии ракет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

«россия шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации», - отметил он.

Как пояснил Коваленко, темпы производства ракет не позволяют рф вести интенсивную войну с их постоянным использованием. В то же время «шахеды» – это более дешевый инструмент, хотя «эффективность этих БПЛА скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям».

Руководитель ЦПД отметил, что процент их эффективности едва переваливает 10%.

Ранее Андрей Коваленко раскритиковал шутки журналиста Financial Times о солдатах КНДР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.