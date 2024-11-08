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Керівник ЦПД при РНБО Коваленко пояснив, чому росія зараз атакує дронами

12:25, 8 листопада 2024
За словами Андрія Коваленка, рф економить ракети та накопичує їх на аеродромах стратегічної авіації.
Керівник ЦПД при РНБО Коваленко пояснив, чому росія зараз атакує дронами
Джерело фото: Андрій Коваленко / Іnstagram
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Країна-агресорка шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру України в регіонах для економії ракет. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації», - зазначив він.

Як пояснив Коваленко, темпи виробництва ракет не дозволяють рф вести інтенсивну війну з їхнім постійним використанням. Натомість «шахеди» – це більш дешевий інструмент, хоча «ефективність цих БПЛА швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях».

Керівник ЦПД наголосив, що відсоток їхньої ефективності ледь перевалює 10%.

Раніше Андрій Коваленко розкритикував жарти журналіста Financial Times про солдатів КНДР.

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