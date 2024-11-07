Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Здание Хозяйственного суда Харьковской области. Источник фото - Судебная власть

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 года внесла представление в Совет правосудия об увольнении с должности судьи Хозяйственного суда Елены Смирновой (осуществляет правосудие с 2009 года).

Основанием для решения дисциплинарной палаты стала жалоба председателя Хозяйственного суда Харьковской области Натальи Новиковой, которая поступила в Совет правосудия в августе.

В своей жалобе Наталья Новикова сообщила, что в марте 2022 года судья Елена Смирнова выехала за пределы страны и прекратила осуществление правосудие.

В течение 2022-2024 годов Елена Смирнова находилась в многочисленных отпусках без сохранения заработной платы.

Однако летом 2024 года все основания для предоставления отпусков были исчерпаны, к тому же 11 апреля 2024 года Совет судей Украины обратил внимание судейского корпуса на недопустимость злоупотребления судьями своим правом на отпуска без сохранения заработной платы, предоставление которых может иметь следствием длительное неосуществление судьей правосудия.

Кроме того, Совет судей рекомендовал председателям судов при решении вопроса предоставления судьям отпусков без сохранения заработной платы, исходить из необходимости обеспечения потребностей осуществления правосудия.

При этом председателям судов и собраниям судей было рекомендовано принципиально реагировать на факты уклонения от осуществления правосудия судьями, которые систематически подают заявления о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы и информировать о таких фактах Высший совет правосудия.

Отдельно в своем решении Совет судей вспомнил и о Елене Смирновой – судья должна была немедленно сообщить своему суду, собирается ли она по окончании очередного отпуска приступить к осуществлению правосудия.

Как отметила в связи с этим председатель суда Наталья Новикова, Елена Смирнова сообщила, что пока не планирует возвращаться на территорию Украины, а приступить к осуществлению правосудия она намерена только после завершения боевых действий.

Таким образом, по определению главы суда, судья Елена Смирнова «самоустранилась от исполнения обязанностей судьи в сложное для страны время».

Уже 26 апреля Елена Смирнова сообщила суду, что она готова осуществлять правосудие в дистанционном режиме.

Однако 7 мая собрание судей решило, что дистанционно Елена Смирнова сможет осуществлять правосудие только при условии возвращения на территорию Украины.

Поскольку судья вновь сообщила, что вернуться в Украину она не может, 1 июля председатель суда отказала Елене Смирновой во введении для нее дистанционной формы работы.

После этого в суде начали составлять акты об отсутствии судьи на рабочем месте.

В свою защиту Елена Смирнова сообщила в Совет правосудия, что она выехала за границу в 2022 году с целью сохранить жизнь членов своей семьи.

Также она рассказала, что опасается возвращаться в Харьков из-за регулярных обстрелов города, в частности, она сообщила, что 28 октября управляемая авиационная бомба попала прямо в ее рабочий кабинет в здании, где располагается Хозяйственный суд Харьковской области.

Елена Смирнова также добавила, что она уже пенсионер, а за границей она получает материальную помощь как беженец. К тому же, по словам судьи, за границей у нее значительно ухудшилось состояние здоровья, из-за чего она находится под наблюдением местных врачей.

Судья указала, что до получения права на отставку с должности судьи ей остается 1 год и 8 месяцев, поэтому попросила дисциплинарную палату ВСП не применять к ней максимальное дисциплинарное взыскание.

Отдельно Елена Смирнова раскритиковала председателя суда Наталию Новикову, которая, по словам судьи, относится к ней предвзято и хочет добиться ее увольнения. При этом председатель суда получила обвинение еще и в разглашении медицинских документов Елены Смирновой – глава суда «сбросила» соответствующие документы в чат суда в одном из мессенджеров для ознакомления.

«Я очень дорожу должностью судьи. Мой путь к профессии судьи был очень непростым», - отметила Елена Смирнова.

Впрочем, доводы судьи не оказали влияния на большинство членов дисциплинарной палаты.

Как отметил секретарь Второй дисциплинарной палаты ВСП Роман Маселко, главная задача судьи – осуществление правосудия. Следовательно, если Елена Смирнова не осуществляет правосудие, то она не исполняет свои должностные обязанности.

Что касается опасений судьи за собственную безопасность, а также за безопасность своих родных, то, по словам Романа Маселко, в таких условиях живут и работают многие другие украинские судьи, в частности коллеги Елены Смирновой, не говоря уже об обычных гражданах и военных.

В итоге члены дисциплинарной палаты проголосовали за внесение представления об увольнении Елены Смирновой с должности судьи Хозяйственного суда Харьковской области. «Против» высказался только член ВСП Сергей Бурлаков.

Впрочем, точку в этой истории поставит Высший совет правосудия в пленарном составе.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.