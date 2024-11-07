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Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

17:26, 7 ноября 2024
Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.
Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине
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Из-за развала коалиции в Германии, есть риски для обеспечения помощи Украине. Об этом сообщает народный депутат Украины Галина Янченко.

«Похоже, нас ждет очередная «зона геополитической турбулентности». В этот раз в Берлине.

Вчера в Германии развалилась коалиция, а бюджет на следующий год еще не проголосован.

Для нас это важно потому, что там должна была быть помощь Украине. Речь идет о сумме от 4 до 8 миллиардов евро.

За время полномасштабного вторжения немецкая помощь уже составила 30 миллиардов евро – это и финансовая помощь, и вооружение.

Что дальше будет с Германией и что это значит для нас?

Скорее всего, в Германии будут досрочные выборы уже в марте. Из хорошего – высокие шансы стать канцлером у лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Он активно выступает за евроинтеграцию Украины и увеличение помощи, в том числе предоставление самолетов.

Наблюдаем и надеемся, что из-за предвыборных политических спекуляций отношения между Киевом и Берлином не пострадают» - отметила Галина Янченко.

В то же время, как отмечают немецкие медиа, все же Олаф Шольц в правительстве меньшинства после распада коалиции хочет провести через парламент несколько важных для него законодательных предложений до Рождества.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», трехпартийная правящая коалиция Германии развалилась 6 ноября вечером после того, как канцлер Олаф Шольц объявил, что уволит министра финансов Кристиана Линднера из-за постоянных разногласий по расходам и экономическим реформам. Это шаг, прокладывающий путь к досрочным выборам в течение нескольких месяцев.

Стимулировал раскол вопроса о принятии парламентом Германии бюджета на 2025 год, в котором необходимо восполнить дефицит не менее 2,4 миллиарда евро, а потенциально и гораздо больше.

Кроме решения по бюджету на 2025 год, пока нет и окончательного решения по дополнительному бюджету Германии на 2024 год.

Автор: Наталя Мамченко

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Германия

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Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

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