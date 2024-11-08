Илон Маск назвал Олафа Шольца «глупцом» из-за распада правящей коалиции в Германии

Илон Маск прокомментировал развал правящей коалиции в Германии.

Американский миллиардер Илон Маск оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца в связи с распадом правящей коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

«Олаф – глупец», — прокомментировал Маск публикацию одного из пользователей платформы Х, посвященную распаду коалиции.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», трехпартийная правящая коалиция Германии развалилась 6 ноября вечером после того, как канцлер Олаф Шольц объявил, что уволит министра финансов Кристиана Линднера из-за постоянных разногласий по расходам и экономическим реформам. Это шаг, прокладывающий путь к досрочным выборам в течение нескольких месяцев.

Кроме того, Олаф Шольц будет просить вотум доверия.

Еще мы сообщали, что коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине.

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