Денис Шмыгаль сделал заявление о тарифах в Украине – что будет с ценами зимой

По словам Премьер-министра, поддержка украинских семей в зимний период предусматривает и неизменные тарифы.

В Украине тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию не будут повышаться до конца отопительного сезона. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.

По словам премьера, Правительство по инициативе Президента внедряет новые и расширяет уже существующие программы поддержки украинских семей.

«Неизменяемые зимние тарифы. Тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона», – отметил Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что каждый, кто нуждается в помощи с оплатой коммунальных платежей, может податься на субсидию.

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