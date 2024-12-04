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На Львовщине разоблачили мошенников, которые через фишинговые сайты завладели почти 800 000 грн граждан

21:30, 4 декабря 2024
Злоумышленники создали сайты, которые имитировали порталы официальных финансовых учреждений.
На Львовщине разоблачили мошенников, которые через фишинговые сайты завладели почти 800 000 грн граждан
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Во Львовской области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая с помощью фишинговых сайтов завладела деньгами граждан. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что львовянин, привлекая пятерых знакомых, организовал мошенническую схему завладения средствами граждан. В частности, посредством так называемых фишинговых сайтов, которые распространялись в мессенджере и соцсети.

«Коммуниковали через созданный ими чат в Telegram.

Пострадавшим предлагалось получить якобы денежную помощь от государства и известного благотворительного фонда при условии ввода личных данных для авторизации в онлайн-банкинге пользователя», - заявили в прокуратуре.

Однако на самом деле потерпевшие перенаправлялись на фейковые сайты, которые имитировали сайты официальных финансовых учреждений, где они вносили номера банковских карт, пароли, логины в свои учетные записи.

«Таким образом, предоставлялся доступ к банковским аккаунтам, что позволяло перечислять деньги на подконтрольные подозреваемым счета. В дальнейшем за эти средства покупали криптовалюту», - отметили в прокуратуре.

По предварительным подсчетам потерпевшим нанесено около 800 тыс. грн убытков.

Фигуранты задержаны и им сообщили о подозрении.

По результатам обысков по их месту жительства правоохранители выявили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Также арестованы счета и автомобиль премиум-класса.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица и другие возможные потерпевшие.

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прокуратура Львов

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