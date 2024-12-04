На Львівщині викрили шахраїв, які через фішингові сайти заволоділи майже 800 000 грн громадян

Зловмисники створили сайти, які імітували портали офіційних фінансових установ.

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На Львівщині правоохоронці викрили злочинну організацію, яка за допомогою фішингових сайтів заволоділа грошима громадян. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що львів’янин, залучивши п’ятьох знайомих, організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Зокрема, за допомогою так званих фішингових сайтів, які розповсюджувались у месенджері та соцмережі.

«Комунікували через створений ними чат у Telegram.

Потерпілим пропонувалось отримати нібито грошову допомогу від держави та відомого благодійного фонду за умови введення особистих даних для авторизації в онлайн-банкінгу користувача», - заявили у прокуратурі.

Проте насправді потерпілі перенаправлялись на фейкові сайти, які імітували сайти офіційних фінансових установ, де вони вносили номери банківських карток, паролі, логіни до своїх облікових записів.

«Таким чином отримувався доступ до банківських акаунтів, що давало змогу перераховувати гроші на підконтрольні підозрюваним рахунки. В подальшому за ці кошти купували криптовалюту», зазначили у прокуратурі.

За попередніми підрахунками потерпілим завдано близько 800 тис. грн збитків.

Фігурантів затримано та повідомили їм про підозру.

За результатами обшуків за їх місцем проживання правоохоронцями виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази. Також арештовано рахунки та автомобіль преміум-класу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи та інші можливі потерпілі.

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