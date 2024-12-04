Рада проголосувала за ліквідацію КРАІЛ та обмеження реклами азартних ігор

Документ ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про посилення контролю на гральному ринку № 9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та обмеження реклами азартних ігор.

Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року пропонують утворити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, цим законом також передбачається наступне:

- Впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків.

- Реклама азартних ігор забороняється, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

- Забороняється також:

1) пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

2) здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;

3) пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

- У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

- Заборона отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

- Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

- Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

- Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

- Дозволяється отримувати ліцензію на проведення державних лотерей іноземним суб’єктам із відповідним досвідом.

- Уточняються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом.

- Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором. Забороняється використання їх брендів.

- Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

- Впроваджуються «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією.

- Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет Ради підтримав обмеження реклами азартних ігор та ліквідацію КРАІЛ.

Нагадаємо, що Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою.

20 квітня Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино.

Також зазначимо, що парламентський Комітет з питань податкової політики раніше рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

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