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Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ и ограничение рекламы азартных игр

13:52, 4 декабря 2024
Документ ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.
Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ и ограничение рекламы азартных игр
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об усилении контроля на игорном рынке №9256-д. Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и ограничению рекламы азартных игр.

Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года предлагается создать новый уполномоченный орган и определить министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк, этим законом также предусматривается следующее:

- Впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків.

- Реклама азартних ігор забороняється, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

- Забороняється також:

1) пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

2) здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;

3) пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

- У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

- Заборона отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

- Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

- Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

- Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

- Дозволяється отримувати ліцензію на проведення державних лотерей іноземним суб’єктам із відповідним досвідом.

- Уточняються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом.

- Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором. Забороняється використання їх брендів.

- Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

- Впроваджуються «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією.

- Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет Рады поддержал ограничение рекламы азартных игр и ликвидацию КРАИЛ.

Напомним, что Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой.

20 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино.

Также отметим, что парламентский Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

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