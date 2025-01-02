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В Нафтогазе ответили, изменится ли тариф после прекращения транзита российского газа

17:06, 2 января 2025
Тариф на газ остается неизменным и будет действовать до конца апреля.
В Нафтогазе ответили, изменится ли тариф после прекращения транзита российского газа
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В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» заверили, что тариф на газ остается неизменным – 7,96 грн за кубометр.

Такой тариф будет действовать до 30 апреля 2025 включительно, указали в компании.

«Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предполагается. Мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать», – объяснили в газоснабжающей компании и добавили, что, учитывая многочисленные запросы относительно изменений в транзите российского газа, уверяют: «Это не скажется на благосостоянии украинских семей».

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров заявил, что в Украине тарифы на газ, теплоснабжение и электроэнергию не будут повышаться до конца отопительного сезона.

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ЖКП газ

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