Как продлить статус инвалидности в 2025 году — ответили в Минздраве

Определен четкий порядок для граждан, которым инвалидность была установлена ​​с указанием срока повторного осмотра, обновления индивидуальной программы реабилитации.

В Украине внедряется новый процесс оценки повседневного функционирования лица с 1 января 2025 года на замену медико-социальной экспертизы. Как объясняют в Минздраве, цель изменений — уменьшение бюрократических процессов, цифровизация, непрерывность, прозрачность и четкий маршрут пациента при предоставлении такой услуги, ориентированный на нужды человека.

Постановление Кабмина от 15.11.2024 № 1338 определяет четкий порядок для граждан, нуждающихся, в частности, в повторном осмотре, которым инвалидность была установлена ​​с указанием срока повторного осмотра, обновления индивидуальной программы реабилитации (далее — ИПР).

Продолжение инвалидности с 1 января 2025 года

Так, в Минздраве объясняют, что если вам необходимо пройти повторный осмотр в 2025 году для установления инвалидности, как отмечено в справке МСЭК, первым шагом является обращение к вашему лечащему врачу. Врач должен сформировать электронное направление до экспертной команды для проведения оценки повседневного функционирования.

Направление формируется после проведения всех необходимых обследований, которые помогут врачу качественно оценить ваше состояние, подготовить всю информацию, необходимую экспертным командам для принятия решения. Экспертная команда проводит оценку очно, заочно, дистанционно или по месту нахождения лица — в зависимости от его состояния и возможностей.

Могут быть обновлены как статус, так и детали вашей индивидуальной программы реабилитации. Следует отметить, что рекомендации, являющиеся частью ИПР, не регулируют вопросы, но предоставляют рекомендации, связанные с социальными выплатами, видом ухода или обустройством рабочего места.

Обновление ИПР

Если вам нужно только обновить индивидуальную программу реабилитации (ИПР), следует обратиться сначала к лечащему врачу, который направит с этой целью к экспертной команде по оценке повседневного функционирования лица. Именно экспертная команда разрабатывает рекомендации, являющиеся частью ИПР или обновляет действующие ИПР, ведь это касается вашего статуса инвалидности.

Получение ДЗР

Для обеспечения вспомогательными средствами реабилитации (ДЗР) следует обратиться в территориальное отделение фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Информация по решению экспертной команды о необходимости обеспечения вспомогательными средствами реабилитации будет передаваться путем электронного информационного взаимодействия в Министерство социальной политики Украины.

Продолжение временной нетрудоспособности

Если временная нетрудоспособность длится более 120 дней или более 150 дней (с перерывами), вас должны направить на оценивание в экспертную команду для продления временной нетрудоспособности или, при наличии признаков, для установления инвалидности. Для отдельных категорий диагнозов и состояний не нужно ожидать 120 дней нетрудоспособности, чтобы получить направление на оценивание. В частности, это касается ампутаций, удаления или трансплантаций органов, артродезов, слепоты или отсутствия глаз, хронической болезни почек 4-5 стадии и психических расстройств.

Санаторно-курортное лечение

Для получения рекомендаций о необходимости санаторно-курортного лечения также следует обратиться к экспертным командам по оцениванию повседневного функционирования человека. Команда определит, отвечает ли ваше состояние здоровья критериям для проведения реабилитации в санаторно-курортных учреждениях.

Другие цели направления

Также оценивание может проводиться с другими целями. В частности, для:

Определение медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения автомобилем или электроскутером – включает оценку потребности и возможности управления транспортным средством, в случае функционального ограничения ходьбы и передвижения.

Определение потребности в уходе и социальных услугах – оценка степени зависимости пациента от посторонней постоянной помощи.

Установление связи инвалидности с болезнями, перенесенными в детстве, для получения гарантированных социальных гарантий родителями, которые ухаживали за ребенком с инвалидностью.

Установка степени потери профессиональной трудоспособности — определение процентов потери профессиональной трудоспособности, препятствующей выполнению трудовых обязанностей после получения травм или заболеваний.

Установление причинной связи смерти с профессиональным заболеванием, трудовым увечьем или другими повреждениями здоровья.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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