Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Хмельницком суд наказал мужчину, выбросившего собаку из окна 9 этажа

19:30, 2 января 2025
Обвиняемый выбросил французского бульдога из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло.
В Хмельницком суд наказал мужчину, выбросившего собаку из окна 9 этажа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком суд наказал мужчину, который выбросил собаку из окна девятого этажа – от полученных травм животное погибло на месте. Приговор по делу №686/25183/24 вынес Хмельницкий горрайонный суд.

В материалах дела указывается, что инцидент произошел на улице Пилотской в ​​Хмельницком вечером 27 июля. По данным следствия, ранее неоднократно судимый мужчина схватил французского бульдога и выбросил его из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло.

Свидетели рассказали в суде, что через несколько недель после преступления обвиняемый продолжил нарушать общественное спокойствие. Так, утром 17 августа 2024 года мужчина сбрасывал с девятого этажа камни и бытовой мусор, чем повредил лобовое стекло автомобиля Mitsubishi Colt, припаркованного у многоэтажки.

Мужчина свою вину возразил. Он утверждал, что приютил собаку и несколько дней ухаживал за животным. Вечером 27 июля у него дома якобы был знаком, который и сбросил бульдога из окна.

По словам обвиняемого, его гость – солдат, самовольно покинувший воинскую часть, поэтому он решил взять вину на себя. Кроме того, отметил, что 17 августа не мог слезть с навеса кровли, поэтому для привлечения внимания начал сбрасывать оттуда мусор. Однако собранные улики опровергли слова хмельнитчанина.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и хулиганстве (ч.1 ст. 299, ч. 3 ст. 296 УК Украины) и назначил четыре года лишения свободы. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Хмельницкий животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова