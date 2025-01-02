В Хмельницком суд наказал мужчину, выбросившего собаку из окна 9 этажа

Обвиняемый выбросил французского бульдога из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло.

В Хмельницком суд наказал мужчину, который выбросил собаку из окна девятого этажа – от полученных травм животное погибло на месте. Приговор по делу №686/25183/24 вынес Хмельницкий горрайонный суд.

В материалах дела указывается, что инцидент произошел на улице Пилотской в ​​Хмельницком вечером 27 июля. По данным следствия, ранее неоднократно судимый мужчина схватил французского бульдога и выбросил его из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло.

Свидетели рассказали в суде, что через несколько недель после преступления обвиняемый продолжил нарушать общественное спокойствие. Так, утром 17 августа 2024 года мужчина сбрасывал с девятого этажа камни и бытовой мусор, чем повредил лобовое стекло автомобиля Mitsubishi Colt, припаркованного у многоэтажки.

Мужчина свою вину возразил. Он утверждал, что приютил собаку и несколько дней ухаживал за животным. Вечером 27 июля у него дома якобы был знаком, который и сбросил бульдога из окна.

По словам обвиняемого, его гость – солдат, самовольно покинувший воинскую часть, поэтому он решил взять вину на себя. Кроме того, отметил, что 17 августа не мог слезть с навеса кровли, поэтому для привлечения внимания начал сбрасывать оттуда мусор. Однако собранные улики опровергли слова хмельнитчанина.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и хулиганстве (ч.1 ст. 299, ч. 3 ст. 296 УК Украины) и назначил четыре года лишения свободы. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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