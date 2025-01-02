В налоговой отметили, что сумма арендной платы по договору аренды движимого (недвижимого) имущества подлежит налогообложению военным сбором на общих основаниях.

Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, облагается ли военным сбором выплата арендной платы.

Отмечается, что согласно нормам ст. 759, 762 ГКУ по договору найма (аренды), наймодатель передает или обязуется передать нанимателю имущество во владение и пользование за плату на определенный срок, за пользование которого с нанимателя взимается плата, размер которой устанавливается договором найма.

Согласно пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 НКУ.

Так п. 163.1 НКУ предусмотрено, что объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ, в частности резидента, есть общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

В общий месячный (годовой) доход плательщика налога, включаются, в частности, суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) плательщику налога в соответствии с условиями гражданско-правового договора (пп. 164.2.2 НКУ) и доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренда (срочное владение и/или пользование), определенная в порядке, установленном п. 170.1 НКУ (пп. 164.2.5 НКУ).

Для плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" НКУ, ставка военного сбора составляет 5 процентов от объекта налогообложения, определенного пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ (пп. 1.1 пп. 1.3 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ).

Таким образом, сумма арендной платы, выплачиваемой по договору аренды движимого (недвижимого) имущества, подлежит налогообложению военным сбором на общих основаниях.

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