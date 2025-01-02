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6-9 тысяч долларов за нелегальное пересечение границы — в Одесской области задержали дельцов

13:48, 2 января 2025
В Одесской области ликвидирован канал переправки мужчин за границу.
6-9 тысяч долларов за нелегальное пересечение границы — в Одесской области задержали дельцов
Фото: dpsu.gov.ua
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В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовывала незаконное пересечение границы для лиц, желавших избежать мобилизации. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Организатором схемы оказался 25-летний житель Подольского района Одесской области, привлекший к своей противоправной деятельности двух подельников. Через соцсети злоумышленники искали клиентов, которым предлагали нелегально пересечь границу за вознаграждение в размере от 6 до 9 тысяч долларов США.

Правоохранители установили, что дельцы пообещали доставить в Молдову через Приднестровский сегмент границы двух жителей Днепра за 13 000 долларов США.

Для реализации плана «путешествия» мужчины отправились в Одессу, где их встретили двое подельников, которые в дальнейшем привезли их на встречу с организатором схемы. Тот предоставил им инструкции по переходу границы, посоветовал как лучше маскироваться и заверил, что лично подвезет к приграничью.

В ходе совместной операции правоохранители задержали организатора «на горячем» во время получения денег от мужчин мобилизационного возраста. Его подельников – по местам их пребывания.

В ходе обысков в автомобилях и домовладениях фигурантов дела изъяты деньги, полученные преступным путем, транспортные средства, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрении. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной схеме.

Фото: dpsu.gov.ua

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пограничники Государственная пограничная служба

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