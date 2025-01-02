6-9 тисяч доларів за нелегальний перетин кордону — на Одещині затримали ділків

На Одещині ліквідовано канал переправлення чоловіків за кордон.

Фото: dpsu.gov.ua

На Одещині правоохоронці викрили злочинну групу, яка організовувала незаконний перетин кордону для осіб, які бажали уникнути мобілізації. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Організатором схеми виявився 25-річний житель Подільського району Одеської області, який залучив до своєї протиправної діяльності двох спільників. Через соцмережі зловмисники шукали клієнтів, яким пропонували нелегально перетнути кордон за винагороду у розмірі від 6 до 9 тисяч доларів США.

Правоохоронці встановили, що ділки пообіцяли доправити до Молдови через Придністровський сегмент кордону двох жителів Дніпра за 13 000 доларів США.

Для реалізації плану «подорожі» чоловіки вирушили в Одесу, де їх зустріли двоє спільників, які надалі привезли їх на зустріч з організатором схеми. Той надав їм інструкції для переходу кордону, порадив як краще маскуватися та запевнив, що особисто підвезе до прикордоння.

В ході спільної операції правоохоронці затримали організатора «на гарячому» під час отримання грошей від чоловіків мобілізаційного віку. Його спільників – за місцями їхнього перебування.

У ході обшуків у автівках та домоволодіннях фігурантів справи вилучено гроші, отримані злочинним шляхом, транспортні засоби, мобільні телефони та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Зловмисників затримано, їм повідомлено про підозру. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочинної схеми.

Фото: dpsu.gov.ua

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