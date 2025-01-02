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У Хмельницькому суд покарав чоловіка, який викинув собаку з вікна 9 поверху

19:30, 2 січня 2025
Обвинувачений викинув французького бульдога з вікна девʼятого поверху, внаслідок чого тварина загинула.
У Хмельницькому суд покарав чоловіка, який викинув собаку з вікна 9 поверху
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У Хмельницькому суд покарав чоловіка, який викинув собаку з вікна дев’ятого поверху– від отриманих травм тварина загинула на місці. Вирок у справі №686/25183/24 виніс Хмельницький міськрайонний суд.

У матеріалах справи вказується, що інцидент стався на вулиці Пілотській в Хмельницькому ввечері 27 липня. За даними слідства, раніше неодноразово судимий чоловік схопив французького бульдога та викинув його з вікна девʼятого поверху, внаслідок чого тварина загинула.

Свідки розповіли у суді, що через декілька тижнів після злочину обвинувачений продовжив порушувати громадський спокій. Так, вранці 17 серпня 2024 року чоловік скидав з девʼятого поверху каміння та побутове сміття, чим пошкодив лобове скло автомобіля Mitsubishi Colt, яке було припарковане біля багатоповерхівки.

Чоловік свою вину заперечив. Він стверджував, що прихистив собаку та кілька днів доглядав за твариною. Ввечері 27 липня у нього вдома нібито був знайомий, який і скинув бульдога з вікна.

За словами обвинуваченого, його гість – солдат, який самовільно залишив військову частину, тож він вирішив взяти вину на себе. Крім того, зазначив, що 17 серпня не міг злізти з навісу покрівлі, тому для привернення уваги почав скидати звідти сміття. Проте зібрані докази спростували слова хмельничанина.

Суд визнав чоловіка винуватим у жорстокому поводженні з тваринами та хуліганстві (ч.1 ст. 299, ч. 3 ст. 296 КК України) й призначила чотири роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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суд Хмельницький тварини

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