Документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе – Минздрав

Для людей, которые должны проходить периодические осмотры для установления инвалидности, будет действовать переходный период.

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Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Документы, подтверждающие установление инвалидности, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, после ликвидации комиссий остаются в силе. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«На уровне закона установлено, что все документы, выданные МСЭК до 31 декабря, остаются в силе и остаются те льготы, гарантии, которые предусмотрены для людей с инвалидностью. В то же время, если человек имеет пожизненную оформленную инвалидность, ему не нужно проходить оценку. Да, человек может пройти оценивание исключительно по собственному желанию», - сказала она.

Для людей, которые должны проходить периодические осмотры для установления инвалидности, по словам Карчевич, будет действовать переходный период.

«Если человек имеет срочную инвалидность, то есть до определенной даты, то когда наступает эта дата, он должен через лечащего врача подать пакет документов и пройти оценивание. Но также на уровне закона установлен и льготный период для людей, у которых повторное освидетельствование должно состояться в январе-июне следующего года. Для них, если они не смогут пройти оценку, такой период продлится до 1 июля. Это переходный период на момент, пока люди адаптируются к новой системе», – сказала Карчевич.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

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