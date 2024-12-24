Украина получила $1 млрд от США из запланированных $20 млрд от замороженных активов РФ

Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов.

Украине от США поступил 1 млрд долларов, что обеспечен доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 декабря.

По его словам, это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила направить все замороженные активы РФ в помощь Украине.

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