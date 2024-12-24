В Черкасской области задержали 30-летнего оружейника, который продавал гранаты, автомат и боеприпасы

Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: cherkasypolice

Правоохранители Черкасской области задержали мужчину, который продавал оружие, патроны и боеприпасы из воинской части. Совместная операция полиции Смелы и СБУ привела к разоблачению преступника, который сейчас уведомлен о подозрении. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Смелы, который находился в розыске. Он прятал оружие в частном доме своих родителей, где одновременно искал покупателей для нелегальных товаров. За пять боевых гранат, автомат Калашникова с патронами и два глушителя мужчина требовал 1700 долларов.

Оперативники задокументировали факт продажи оружия и боеприпасов, и правонарушителя задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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