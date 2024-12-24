Высший совет правосудия обратился к Кабмину о предоставлении льготных кредитов на жилье для членов ВСП, ВККС, работников их секретариатов, ГСА и Школы судей

Высший совет правосудия решил обратиться к правительству, чтобы оно включило в перечень льготных категорий для доступной ипотеки членов Высшего совета правосудия, ВККС и работников их секретариатов, членов их семей, работников Государственной судебной администрации и ее теруправлений, работников Школы судей, а также судей и работников аппаратов.

Высший совет правосудия 24 декабря решил публично обратиться в Кабмин, чтобы тот внес изменения в постановление и включил в перечень льготных категорий лиц, которые могут претендовать на доступное ипотечное кредитование по фиксированной годовой ставке 3% в гривне, членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии и работников их секретариатов, работников Государственной судебной администрации и ее территориальных управлений, работников Национальной школы судей и членов их семей, а также судей и работников аппаратов судов и членов их семей.

Как отмечает ВСП, перечисленные работники продолжают добросовестно выполнять свою работу.

Также у некоторых работников судебной системы жизненные обстоятельства значительно усложнились, а уровень заработной платы не позволяет удовлетворить хотя бы минимальные потребности.

Высший совет правосудия отмечает, что надлежащее материальное и социальное обеспечение является неотъемлемой составляющей независимости всей судебной власти.

Следует отметить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей Украины 9 декабря 2024 года обратился в Кабмин с предложением включить судей и работников аппаратов судов в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе «еОселя». Программа «еОселя» уже охватывает работников правоохранительных органов, в том числе сотрудников НАБУ, ГБР и БЭБ.

Впрочем, в обращении ССУ речь не шла о членах ВСП, ВККС, ГСА и его территориальных управлений и членах их семей, а также о Национальной школе судей.

Таким образом, Высший совет правосудия предложил несколько более широкие изменения, добавив некоторые органы, включая сам ВСП и его секретариат.

В обращении ВСП отмечается, что ВСП, ВККС, ГСА и Национальная школа судей, другие органы государственной власти и органы местного самоуправления участвуют в организационном обеспечении деятельности судов.

Указанным постановлением Кабмина от 2 августа 2022 г. № 856 утверждены Условия обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан, которыми определен механизм, критерии и условия обеспечения «Укрфинжильем» доступного ипотечного кредитования, а также механизм компенсации «Укрфинжильем» процентной ставки по кредитам, обеспеченным предметом ипотеки.

В то же время, ряд работников судебной системы не включен в перечень льготных категорий лиц, которые могут претендовать на доступное ипотечное кредитование по фиксированной годовой ставке 3% в гривне.

Следовательно, ВСП предлагает установить, что в соответствии с Условиями обеспечения доступным ипотечным кредитованием могут претендовать граждане Украины, принадлежащие к одной из следующих категорий:

судьи,

работники аппаратов судов,

члены Высшего совета правосудия,

члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины,

работники секретариатов ВСП и ВККС,

работники Государственной судебной администрации Украины

работники территориальных управлений ГСА,

работники Национальной школы судей Украины

члены семей указанных лиц.

Напомним, что сейчас претендовать на льготные кредиты могут военнослужащие Вооруженных Сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, прокуроры специализированных прокуратур, лица рядового и начальствующего состава ГСЧС, сотрудники Службы судебной охраны, детективы, старшие детективы и лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективы и лица начальствующего состава Бюро экономической безопасности, полицейские.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду подали законопроект 12265, предлагающий определить размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия в размере должностного оклада судьи местного суда (то есть около 63 тысяч грн).

В настоящее время оклад членов ВСП начинается от 236 тысяч грн, не считая дополнительных выплат.

Автор: Наталя Мамченко

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