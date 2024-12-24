Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну щодо надання пільгових кредитів на житло для членів ВРП, ВККС, працівників їх секретаріатів, ДСА та Школи суддів

Вища рада правосуддя вирішила звернутися до уряду, аби той включив до переліку пільгових категорій для доступної іпотеки членів Вищої ради правосуддя, ВККС та працівників їх секретаріатів, членів їх родин, працівників Державної судової адміністрації та її теруправлінь, працівників Школи суддів, а також суддів та працівників апаратів.

Вища рада правосуддя 24 грудня вирішила публічно звернутися до Кабміну, щоб той вніс зміни до постанови та включив до переліку пільгових категорій осіб, які можуть претендувати на доступне іпотечне кредитування за фіксованою річною ставкою 3% у гривні, членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та працівників їх секретаріатів, працівників Державної судової адміністрації та її територіальних управлінь, працівників Національної школи суддів, та членів їх родин, а також суддів і працівників апаратів судів і членів їх родин.

Як зазначає ВРП, перелічені працівники продовжують сумлінно виконувати свою роботу.

Також у деяких працівників судової системи життєві обставини значно ускладнилися, а рівень заробітної плати не дає змоги задовольнити хоча б мінімальні потреби.

Вища рада правосуддя наголошує, що належне матеріальне та соціальне забезпечення є невід’ємною складовою як незалежності усієї судової влади.

Слід зазначити, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», Рада суддів України 9 грудня 2024 року звернулася до Кабміну з пропозицією включити суддів і працівників апаратів судів до переліку осіб, які мають право брати участь у програмі «єОселя». Програма «єОселя» вже охоплює працівників правоохоронних органів, зокрема співробітників НАБУ, ДБР та БЕБ.

Втім, у зверненні РСУ не йшлося про членів ВРП, ВККС, ДСА та її територіальних управлінь та членів їх родин, а також про Національну школу суддів.

Таким чином, Вища рада правосуддя запропонувала дещо ширші зміни, додавши деякі органи, включно з самою ВРП та її секретаріатом.

У зверненні ВРП зазначається, що ВРП, ВККС, ДСА та Національна школа суддів, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності судів.

Згаданою постановою Кабміну від 2 серпня 2022 року № 856 затверджено Умови забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян, якими визначено механізм, критерії та умови забезпечення «Укрфінжитлом» доступного іпотечного кредитування, а також механізм компенсації «Укрфінжитлом» частини процентної ставки за кредитами, забезпеченими предметом іпотеки.

Водночас низку працівників судової системи не включено до переліку пільгових категорій осіб, які можуть претендувати на доступне іпотечне кредитування за фіксованою річною ставкою 3% у гривні.

Отже, ВРП пропонує встановити, що відповідно до Умов на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням можуть претендувати громадяни України, які належать до однієї з таких категорій:

судді,

працівники апаратів судів,

члени Вищої ради правосуддя,

члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

працівники секретаріатів ВРП та ВККС,

працівники Державної судової адміністрації України

працівники територіальних управлінь ДСА,

працівники Національної школи суддів України

члени сімей зазначених осіб.

Нагадаємо, що наразі претендувати на пільгові кредити можуть військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, детективи, старші детективи та особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейські.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради подали законопроект 12265, який пропонує визначити розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя у розмірі посадового окладу судді місцевого суду (тобто, близько 63 тисяч грн).

Наразі оклад членів ВРП починається від 236 тисяч грн, не враховуючи додаткові виплати.

Автор: Наталя Мамченко

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