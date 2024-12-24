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Близько 35 тисяч ВПО претендують на пільгові кредити на житло

22:36, 24 грудня 2024
35 тисяч ВПО подали заявки на пільговий кредит за програмою «Житло для ВПО».
Близько 35 тисяч ВПО претендують на пільгові кредити на житло
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Наразі в реєстрі претендентів на отримання пільгового кредиту за програмою «Житло для ВПО» знаходяться близько 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Микола Марчук, передає Укрінформ.

Для участі в програмі, ВПО мають виконати кілька умов: не володіти нерухомістю, мати стабільний дохід, позитивну кредитну історію і раніше не брати участь у державних житлових програмах. Умови кредитування доступні: мінімальний перший внесок складає 6%, незмінна ставка за кредитом — 3%, а термін кредитування — до 30 років або до досягнення позичальником пенсійного віку.

Марчук також додав, що відбір учасників програми здійснюється рандомно за допомогою комп'ютерної програми, що проводиться орієнтовно раз на 45 днів у прямому ефірі. За останні два відбори було обрано по 800 переможців.

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ВПО

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