Близько 35 тисяч ВПО претендують на пільгові кредити на житло

35 тисяч ВПО подали заявки на пільговий кредит за програмою «Житло для ВПО».

Наразі в реєстрі претендентів на отримання пільгового кредиту за програмою «Житло для ВПО» знаходяться близько 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Микола Марчук, передає Укрінформ.

Для участі в програмі, ВПО мають виконати кілька умов: не володіти нерухомістю, мати стабільний дохід, позитивну кредитну історію і раніше не брати участь у державних житлових програмах. Умови кредитування доступні: мінімальний перший внесок складає 6%, незмінна ставка за кредитом — 3%, а термін кредитування — до 30 років або до досягнення позичальником пенсійного віку.

Марчук також додав, що відбір учасників програми здійснюється рандомно за допомогою комп'ютерної програми, що проводиться орієнтовно раз на 45 днів у прямому ефірі. За останні два відбори було обрано по 800 переможців.

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