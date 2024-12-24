Около 35 тысяч ВПЛ претендуют на льготные кредиты на жилье

35 тысяч ВПЛ подали заявки на льготный кредит по программе «Жилье для ВПЛ».

Сейчас в реестре претендентов на получение льготного кредита по программе «Жилье для ВПЛ» находятся около 35 тысяч внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Николай Марчук, передает Укринформ.

Для участия в программе, ВПЛ должны выполнить несколько условий: не владеть недвижимостью, иметь стабильный доход, положительную кредитную историю и ранее не участвовать в государственных жилищных программах. Условия кредитования доступны: минимальный первый взнос составляет 6%, неизменная ставка по кредиту - 3%, а срок кредитования - до 30 лет или до достижения заемщиком пенсионного возраста.

Марчук также добавил, что отбор участников программы осуществляется рандомно с помощью компьютерной программы, которая проводится ориентировочно раз в 45 дней в прямом эфире. За последние два отбора было выбрано по 800 победителей.

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