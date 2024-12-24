Русский и белорусский исключат из списка языков, подлежащих защите в Украине

В Украине исключат русский и белорусский языки из перечня языков, на которые распространяется европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств.

В Украине планируют исключить русский и белорусский языки из перечня языков, на которые распространяется европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Кабмин одобрил проект изменений в некоторые законы в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Документ предлагает привести название и положения закона «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», а также положения законов «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» и «О медиа» в соответствии с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В частности, Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств предлагается заменить на Европейская хартия региональных или миноритарных языков.

Также предлагается обновить список языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.

Предполагается, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Сейчас положения Хартии, ратифицированной в 2003 году, применяются к следующим языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.

Таким образом, в списке исключены белорусский и русский языки. Вместо греческого будет новогреческий, вместо еврейского - иврит. Исключен молдавский, поскольку в Молдове признали молдавский язык на румынском. Также добавлен чешский язык.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.