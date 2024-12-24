Російську та білоруську виключать з переліку мов, які підлягають захисту в Україні

В Україні виключать російську та білоруську мови з переліку мов, на які поширюється європейська Хартія регіональних мов або мов меншин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні планують виключити російську та білоруську мови з переліку мов, на які поширюється європейська Хартія регіональних мов або мов меншин. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Кабмін схвалив проект змін до деяких законів у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Документ пропонує привести назву та положення закону «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», а також положення законів «Про національні меншини (спільноти) України» та «Про медіа» у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Зокрема, «Європейська хартія регіональних мов або мов меншин» пропонується замінити на «Європейська хартія регіональних або міноритарних мов».

Також пропонується оновити перелік мов, до яких застосовуватиметься відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією.

Передбачається, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Зараз положення Хартії, яка була ратифікована у 2003 році, застосовуються до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, грецька, єврейська, кримськотатарська, молдавська, німецька, польська, російська, румунська, словацька та угорська.

Таким, чином, переліку виключені білоруська та російська мови. Замість грецької буде новогрецька, замість єврейської - іврит. Виключена молдавська, оскільки у Молдові визнали молдавську мову румунською. Також додана чеська мова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.