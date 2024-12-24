У Львові встановили найбільший тризуб з 340 дідухів

У Львові майстриня Пелагія Живко разом з пораненими військовими створила найбільший в Україні тризуб.

Фото: loda.gov.ua

У Львові встановили найбільший в Україні тризуб, який складається з 340 плетених дідухів. Висота композиції понад 7 метрів, і вона стала символом єдності та сили українського народу. Дідухи плели поранені військовослужбовці 80-ї окремої Десантно-штурмової Галицької бригади під керівництвом 96-річної львів’янки Пелагії Живко.

Жінка, яка пережила 5 воєн, депортацію та ув’язнення, щороку плела дідуха на Різдво, попри переслідування радянської влади. Вона поділилася, що цей тризуб для неї є найважливішим символом у її житті та в житті України. «Він пройшов Казахстан, Сибір – всюди я в’язала. Хоч мене переслідували, листи на мене писали, бандерівкою називали, але я ним горджуся», — зазначила майстриня.

Процес плетіння став своєрідною терапією для поранених захисників, які брали участь у створенні композиції. За словами військовослужбовця 80-ї ОДШБр Андрія Бойчука, дідухи плели з жита, вівса та пшениці. Він підкреслив, що цей тризуб символізує не лише українські традиції, а й непереможну волю наших воїнів. «Це символ нашої єдності, наших традицій, які ми не забуваємо і плекаємо. Ми хочемо показати нашу силу і волю, яку ніколи не здолати ворогу. Цей тризуб – символ наших воїнів, які оберігають українські землі, символ десантника, який стоїть на гарячій точці до останнього подиху», — додав Бойчук.

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