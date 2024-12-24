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Понад 6 млн українців отримали тисячу гривень допомоги за програмою «Зимова єПідтримка»

22:00, 24 грудня 2024
За програмою «Зимова єПідтримка» надійшло 10,3 млн заявок.
Понад 6 млн українців отримали тисячу гривень допомоги за програмою «Зимова єПідтримка»
Фото: berdychiv-rada.gov.ua
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З моменту запуску програми «Зимова єПідтримка» подано вже 10,3 млн заявок, з яких понад 6 млн українців отримали одноразову допомогу в розмірі тисячі гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Понад 6 млн уже отримали цю допомогу від держави», — наголосив він.

Також Шмигаль зазначив, що в грудні стартували виплати за ініціативою «Тепла зима». На цю програму держава спрямувала 3,8 млрд гривень, що дозволить майже 600 тисячам українців отримати додатково по 6,5 тисяч гривень.

Крім того, прем’єр підкреслив успіх програми єКнига, до якої долучилися понад 30 тисяч 18-річних громадян.

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