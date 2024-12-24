Более 6 млн украинцев получили тысячу гривен помощи по программе «Зимняя еПоддержка»

По программе «Зимняя еПоддержка» поступило 10,3 млн заявок.

Фото: berdychiv-rada.gov.ua

С момента запуска программы «Зимняя еПоддержка» подано уже 10,3 млн заявок, из которых более 6 млн украинцев получили единовременную помощь в размере тысячи гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

»10,3 млн украинцев подали заявки на единовременное пособие в размере тысяча гривен по программе «Зимняя еПоддержка». Более 6 млн уже получили эту помощь от государства», - подчеркнул он.

Также Шмыгаль отметил, что в декабре стартовали выплаты по инициативе «Теплая зима». На эту программу государство направило 3,8 млрд гривен, что позволит почти 600 тысячам украинцев получить дополнительно по 6,5 тысяч гривен.

Кроме того, премьер подчеркнул успех программы еКнига, к которой присоединились более 30 тысяч 18-летних граждан.

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