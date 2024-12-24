Опубликовано Глоссарий отдельных юридических терминов

Глоссарий содержит избранные юридические термины, которые облегчат понимание международных преступлений и международного уголовного права.

В декабре 2024 года неправительственная организация IUSTICOM в рамках программы "Восстановление достоинства и правосудия в Украине" провела презентацию Глоссария отдельных юридических терминов, переведенного на украинский язык.

Глоссарий отдельных юридических терминов/перевела с английского Мария Городиловская. – Львов: Летопись, 2024. – 104 с.

Глоссарий содержит избранные юридические термины, которые облегчат понимание международных преступлений и международного уголовного права, а также судебных производств международных и гибридных трибуналов и судов. Он создан для журналистов, представителей неправительственных организаций, студентов и т.д.

Отмечается, что Глоссарий не может охватить всех особенностей и различий различных международных трибуналов и судов, а также то, что слова «трибунал» и «суд» используются взаимозаменяемо. К тому же некоторые судебные производства, описанные в Глоссарии, отличаются от тех, которые осуществляют национальные суды Украины.

Первое издание Глоссария подготовил Специальный Трибунал по Ливану (СТЛ) в 2012 году. После закрытия Трибунала с целью охвата еще более широкой аудитории Глоссарий был дополнен, обновлен и адаптирован.

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