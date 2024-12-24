Болгария продлила программу поддержки украинских беженцев до марта 2025 года

Продление программы, срок действия которой истекал 31 декабря, теперь будет действовать еще до 4 марта 2025 года.

Правительство Болгарии продлило до 4 марта 2025 года схему государственной поддержки для размещения украинских беженцев, получивших временную защиту. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 декабря.

Указывается, что с момента открытия этой программы ее продолжали уже 13 раз, не считая последнего решения.

Продление программы, срок действия которой истекал 31 декабря, теперь будет действовать еще до 4 марта 2025 года.

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