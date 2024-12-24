Болгарія продовжила програму підтримки українських біженців до березня 2025 року

Продовження програми, термін дії якої закінчувався 31 грудня, діятиме тепер ще до 4 березня 2025 року.

Уряд Болгарії продовжив до 4 березня 2025 року схему державної підтримки для розміщення українських біженців, які отримали тимчасовий захист. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 23 грудня.

Вказується, що з моменту відкриття цієї програми її продовжували вже 13 разів, не враховуючи останнього рішення.

Продовження програми, термін дії якої закінчувався 31 грудня, діятиме тепер ще до 4 березня 2025 року.

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