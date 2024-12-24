Кількість добровольців у новому наборі Українського легіону в Польщі виросла в рази

Український легіон у Польщі активно розширюється.

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У Польщі триває формування Українського легіону, до якого вже подано понад тисячу заяв, а наступний набір обіцяє бути ще масштабнішим. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телемарафону.

«Оскільки військові просили не називати цифр, то не можу вам називати конкретику. Але точно це в рази більше, ніж був перший підрозділ», — зазначив посол.

Боднар підкреслив, що зараз активно розширюється інформаційна кампанія про діяльність легіону не лише в Польщі, а й в інших країнах. Крім того, ведеться боротьба з дезінформацією, поширюваною російською пропагандою, та надаються роз'яснення щодо функціонування підрозділу.

«Пояснюємо, наскільки це корисна і потрібна справа для мобілізації всього українства, не тільки тих, хто проживає в Європі», — наголосив Боднар.

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