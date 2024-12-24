Количество добровольцев в новом наборе Украинского легиона в Польше выросло в разы

Украинский легион в Польше активно расширяется.

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В Польше продолжается формирование Украинского легиона, в который уже подано более тысячи заявлений, а следующий набор обещает быть еще более масштабным. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире телемарафона.

«Поскольку военные просили не называть цифр, то не могу вам называть конкретику. Но точно это в разы больше, чем было первое подразделение», - отметил посол.

Боднар подчеркнул, что сейчас активно расширяется информационная кампания о деятельности легиона не только в Польше, но и в других странах. Кроме того, ведется борьба с дезинформацией, распространяемой российской пропагандой, и предоставляются разъяснения относительно функционирования подразделения.

«Объясняем, насколько это полезное и нужное дело для мобилизации всего украинства, не только тех, кто проживает в Европе», - подчеркнул Боднар.

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