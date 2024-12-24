Опубліковано Глосарій окремих юридичних термінів

Глосарій містить вибрані юридичні терміни, які полегшать розуміння міжнародних злочинів і міжнародного кримінального права.

У грудні 2024 року неурядова організація IUSTICOM у межах програми "Відновлення гідності та правосуддя в Україні" провела презентацію Глосарію окремих юридичних термінів, який перекладений українською мовою.

Глосарій окремих юридичних термінів / переклала з англійської Марія Городиловська. – Львів: Літопис, 2024. – 104 с.



Глосарій містить вибрані юридичні терміни, які полегшать розуміння міжнародних злочинів і міжнародного кримінального права, а також судових проваджень міжнародних та гібридних трибуналів і судів. Він створений для журналістів, представників неурядових організацій, студентів тощо.

Зазначається, що Глосарій не може охопити всіх особливостей і відмінностей різних міжнародних трибуналів та судів, а також те, що слова «трибунал» і «суд» використовуються взаємозамінно. До того ж, деякі судові провадження, які описано у Глосарії, відрізняються від тих, які здійснюють національні суди України.

Перше видання Глосарія підготував Спеціальний Трибунал по Лівану (СТЛ) у 2012 році. Після закриття Трибуналу з метою охоплення ще ширшої аудиторії, Глосарій було доповнено, оновлено та адаптовано.

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