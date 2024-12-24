Во Львове установили самый большой трезубец из 340 дидухов

Во Львове мастерица Пелагия Живко вместе с ранеными военными создала самый большой в Украине трезубец.

Фото: loda.gov.ua

Во Львове установили самый большой в Украине трезубец, который состоит из 340 плетеных дидухов. Высота композиции более 7 метров, и она стала символом единства и силы украинского народа. Дидухи плели раненые военнослужащие 80-й отдельной Десантно-штурмовой Галицкой бригады под руководством 96-летней львовянки Пелагии Живко.

Женщина, которая пережила 5 войн, депортацию и заключение, ежегодно плела дидуха на Рождество, несмотря на преследования советской власти. Она поделилась, что этот трезубец для нее является важнейшим символом в ее жизни и в жизни Украины. «Он прошел Казахстан, Сибирь - везде я вязала. Хотя меня преследовали, письма на меня писали, бандеровкой называли, но я им горжусь», - отметила мастерица.

Процесс плетения стал своеобразной терапией для раненых защитников, которые принимали участие в создании композиции. По словам военнослужащего 80-й ОДШБр Андрея Бойчука, дидухи плели из ржи, овса и пшеницы. Он подчеркнул, что этот трезубец символизирует не только украинские традиции, но и непобедимую волю наших воинов. «Это символ нашего единства, наших традиций, которые мы не забываем и лелеем. Мы хотим показать нашу силу и волю, которую никогда не одолеть врагу. Этот трезубец - символ наших воинов, которые оберегают украинские земли, символ десантника, который стоит на горячей точке до последнего вздоха», - добавил Бойчук.

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