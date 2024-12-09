Суддів та працівників апаратів судів необхідно включити до переліку осіб, які мають право брати участь у програмі «єОселя» – Рада суддів

Участь суддів і працівників апаратів судів у програмі «єОселя» дозволить не лише забезпечити їх житлові потреби, але й підкреслить внесок у функціонування держави в кризових умовах.

Джерело фото - РСУ

Рада суддів України 9 грудня 2024 року звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією включити суддів і працівників апаратів судів до переліку осіб, які мають право брати участь у програмі "єОселя".

Програма "єОселя" вже охоплює працівників правоохоронних органів, зокрема співробітників НАБУ, ДБР та БЕБ.

Відповідно РСУ запропонувала Кабінету Міністрів внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 року № 856 "Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України", доповнивши пункт 3 Постанови підпунктом 2-1 такого змісту:

- судді та працівники апаратів судів.

Нагадаємо, що "єОселя" – це державна програма кредитування житла на пільгових умовах, яка почала діяти у 2022 році. Однак стати учасниками програми можуть не всі громадяни, а лише визначені їх категорії або громадяни, які не мають власного житла взагалі.

Як зазначили в РСУ, принаймні частина суддів, які працюють у складних умовах, зокрема в регіонах з активними бойовими діями, або ті, хто відряджений до інших регіонів, стикаються з труднощами у забезпеченні житлом.

При цьому навіть у випадках наявності службового житла, проблему не можна вважати вирішеною, адже відповідно до статті 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", службове житло не підлягає приватизації, якщо не знятий його статус.

«Пропозиція оренди житла на ринку часто значно менша за потребу, особливо в регіонах із високим навантаженням на судову систему. Це створює додаткові труднощі для суддів, які шукають житло для оренди. Крім того, ціни на житло, зокрема у великих містах або в безпечних регіонах, є надмірно високими навіть з урахуванням розміру суддівської винагороди», - зазначено у зверненні РСУ.

Розробка ж механізму компенсації суддям та працівникам апаратів судів витрат на оренду житла, як вважають у РСУ, хоча й дозволяє уникнути додаткових витрат на будівництво чи утримання службового житла, однак це тимчасове рішення, яке не забезпечує суддю або працівника апарату довгостроковим житлом, тобто не вирішує основну проблему забезпечення житлом.

«Крім того, ринок оренди житла схильний до коливань, і його вартість може значно зростати, особливо в умовах високого попиту чи економічних криз. Компенсація, яка фіксована у розмірі або залежить від бюджету, може не покривати реальні витрати на оренду житла», - повідомили у РСУ.

Також в РСУ звернули увагу, що випадки надання суддям службового житла чи інших особливих додаткових соціальних гарантій (в тому числі компенсації за оренду житла) часто сприймається громадськістю негативно. Це пов’язано з тим, що на думку багатьох громадян, суддівська винагорода забезпечує можливість самостійного вирішення житлових питань.

У зв’язку з цим, розробка окремої програми вирішення житлових питань виключно для суддів виглядає нераціональною.

Більш оптимальним, на думку РСУ, є інтегрування суддів та працівників апаратів судів до вже існуючих державних програм, що дозволить не лише забезпечити житлові потреби, але й підкреслити їхній внесок у функціонування держави в кризових умовах.

«Наразі в умовах воєнного стану роль судової влади в житті країни має стратегічне значення. Незважаючи на складні умови, суди продовжують працювати, забезпечуючи громадянам України право на справедливий суд, яке не може бути обмежене навіть під час війни. Робота суддів і працівників апаратів судів є важливим елементом підтримки правопорядку, гарантії законності та стабільності в суспільстві», - відзначили в РСУ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 року № 856 "Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України" врегульовано питання реалізації державної програми доступного іпотечного кредитування "єОселя". Ця програма передбачає надання громадянам України можливості придбати житло на пільгових умовах, що сприяє вирішенню житлових питань визначених категорій громадян.

Програма "єОселя" вже охоплює працівників правоохоронних органів, таких як співробітники НАБУ, ДБР, БЕБ, Служби судової охорони, та інші, які забезпечують безпеку, правопорядок і дотримання законності в країні. Їх включення до програми обґрунтоване тим, що вони виконують критично важливі функції для держави, особливо в умовах воєнного стану.

Разом із цим, судова влада, хоча і не є частиною правоохоронної системи, оскільки є окремою незалежною гілкою влади, однак є основою правоохоронної функції держави та виконує ключову роль у забезпечення верховенства права.

Суди здійснюють правосуддя, розглядаючи справи, які стосуються як діяльності правоохоронних органів, так і прав громадян. Жодна робота правоохоронних органів не матиме належного завершення без забезпечення справедливого судового розгляду.

Особливо в умовах воєнного стану суди працюють у складних і часто небезпечних умовах, підтримуючи стабільність правопорядку, вирішуючи конфлікти і забезпечуючи доступ громадян до правосуддя.

Включення суддів і працівників апаратів судів до програми "єОселя" не лише визнає їхній внесок у забезпечення правосуддя, але й сприятиме формуванню цілісного підходу до підтримки всіх ланок, залучених до забезпечення законності, правопорядку та захисту прав громадян. Це дозволить створити єдину систему підтримки, яка відображає важливість ролі кожної складової системи правосуддя.

Відтак Рада суддів України вважає, що інтеграція суддів і працівників апаратів судів до програми "єОселя" дозволить не лише забезпечити житлові потреби, але й підкреслити їхній внесок у функціонування держави в кризових умовах.

Автор В’ячеслав Хрипун

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