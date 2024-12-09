Президент Володимир Зеленський підписав три укази про призначення суддів.

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня підписав низку указів про призначення суддів.

Указами №№ 839/2024-841/2024 до судів призначено 4 суддів.

Нижче наводимо відповідні укази Президента про призначення суддів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №839/2024

Про призначення судді

Призначити ВІТЕРА Ігоря Романовича на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №840/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:

судді Львівського окружного адміністративного суду СІДОРОВУ Ірину Анатоліївну;

судді Тернопільського окружного адміністративного суду ГРИЦЮКА Романа Петровича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №841/2024

Призначити КОРОЛЯ Олександра Валентиновича на посаду судді Ізяславського районного суду Хмельницької області.

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів.

Крім того, Президент призначив на посади 19 суддів місцевих судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.