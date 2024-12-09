ЄС готує санкції проти влади Грузії, — посол

За словами посла Євросоюзу в Грузії, наразі йде робота з підготовки санкцій.

Фото: AP

У Європейському союзі вже працюють над санкціями проти влади Грузії. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський, пише SOVA.

За його словами, зараз у ЄС обговорюють «усі заходи» проти грузинської влади.

Павел Герчинський нагадав, що Європейський Союз пропонував Грузії угоду про асоціацію, угоду про вільну торгівлю, угоду про безвізові поїздки. Також країні було надано статус кандидата на членство у ЄС.

«Мені відомо, що йде робота з підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості. Давайте подивимося, чи санкції будуть представлені в понеділок, підготовча робота дійсно ведеться», - додав дипломат.

Раніше президентка Грузії підтримала санкції України проти проросійських політиків.

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