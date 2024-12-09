Як вимикатимуть світло 10 грудня — відповідь Укренерго

У вівторок, 10 грудня, світло відключатимуть по всій Україні. Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
для побутових споживачів
для промисловості та бізнесу
«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», - заявили в Укренерго.
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