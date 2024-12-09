Як вимикатимуть світло 10 грудня — відповідь Укренерго

10 грудня графіки відключень світла діятимуть по всій країні.

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У вівторок, 10 грудня, світло відключатимуть по всій Україні. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

для побутових споживачів

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 19:00 — дві черги відключень

19:00 – 22:00 — одна черга відключень

для промисловості та бізнесу

07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», - заявили в Укренерго.

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