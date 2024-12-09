Как будут выключать свет 10 декабря — ответ Укрэнерго

10 декабря графики отключений света будут действовать по всей стране.

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Во вторник, 10 декабря, свет будут отключаться по всей Украине. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Время применения и объем мер ограничения будут следующими:

для бытовых потребителей

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений

08:00 – 19:00 – две очереди отключений

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений

для промышленности и бизнеса

07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности

«Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября», - заявили в Укрэнерго.

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