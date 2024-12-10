В Украине подешевели импортные помидоры, но все равно стоят дороже, чем в прошлом году

На сегодняшний день импортные помидоры в Украине реализуются в среднем на 54% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

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В Украине подешевели импортные помидоры после кратковременного повышения цен. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в настоящее время тепличные томаты поступают в продажу по 70-80 грн/кг (1,68-1,92 долл./кг), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам изготовителей, пишут в проекте, резкое понижение спроса на эту продукцию, а также качество предлагаемых овощей стали главными причинами негативного ценового тренда тепличных томатов.

При этом аналитики добавляют, что на сегодняшний день импортные помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 54% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако большинство представителей оптовых компаний не исключают дальнейшего ценового снижения, отмечают в проекте.

По словам трейдеров, если текущие темпы сбыта сохранятся, то им придется снизить цены во избежание накопления нереализованной продукции на складах.

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