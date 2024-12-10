В Україні подешевшали імпортні помідори, але все рівно коштують дорожче, ніж торік

На сьогоднішній день імпортні помідори в Україні реалізуються в середньому на 54% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

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В Україні подешевшали імпортні помідори після короткочасного підвищення цін. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що наразі тепличні томати надходять у продаж по 70-80 грн/кг (1,68-1,92 дол./кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами вирібників, пишуть у проєкті, різке зниження попиту на цю продукцію, а також якість запропонованих овочів стали головними причинами негативного цінового тренду тепличних томатів.

При цьому аналітики додають, що на сьогоднішній день імпортні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 54% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Проте більшість представників оптових компаній не відкидають подальшого цінового зниження, зазначають у проєкті.

За словами трейдерів, якщо поточні темпи збуту збережуться, то їм доведеться знизити ціни для уникнення накопичення нереалізованої продукції на складах.

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