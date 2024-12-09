Трамп, Цукерберг, Маск та Навальна — Time назвав номінантів на звання «Людина року 2024»

У список номінантів також потрапили принцеса Уельська Кетрін, комік Джо Роган та кандидатка у президенти США 2024 року Камала Гарріс.

Фото: time.com

Американський журнал Time назвав 10 номінантів на звання «Людина року 2024». Переможця чи переможицю оголосять 12 грудня. Про це повідомили на офіційному сайті журналу.

У виданні наголошують, що обирають людину, групу людей чи концепцію, які мали найбільший вплив на світ протягом останнього року — не обов'язково, щоб це був позитивний вплив. Неодноразово людиною року визнавали диктаторів.

Номінанти на звання «Людина року 2024 року»:

політикиня, кандидатка у президенти США 2024 року Камала Гарріс;

принцеса Уельська Кетрін;

бізнесмен Ілон Маск;

дружина померлого російського політика Юлія Навальна;

прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу;

голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл;

подкастер і комік Джо Роган;

перша жінка-президентка Мексики Клаудія Шейнбаум;

новообраний президент США Дональд Трамп;

засновник Meta, розробник Facebook Марк Цукерберг.

Нагадаємо, у торік людиною року стала американська співачка Тейлор Свіфт.

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