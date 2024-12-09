Трамп, Цукерберг, Маск та Навальна — Time назвав номінантів на звання «Людина року 2024»

Американський журнал Time назвав 10 номінантів на звання «Людина року 2024». Переможця чи переможицю оголосять 12 грудня. Про це повідомили на офіційному сайті журналу.
У виданні наголошують, що обирають людину, групу людей чи концепцію, які мали найбільший вплив на світ протягом останнього року — не обов'язково, щоб це був позитивний вплив. Неодноразово людиною року визнавали диктаторів.
Номінанти на звання «Людина року 2024 року»:
політикиня, кандидатка у президенти США 2024 року Камала Гарріс;
принцеса Уельська Кетрін;
бізнесмен Ілон Маск;
дружина померлого російського політика Юлія Навальна;
прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу;
голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл;
подкастер і комік Джо Роган;
перша жінка-президентка Мексики Клаудія Шейнбаум;
новообраний президент США Дональд Трамп;
засновник Meta, розробник Facebook Марк Цукерберг.
Нагадаємо, у торік людиною року стала американська співачка Тейлор Свіфт.
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